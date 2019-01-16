«Ростов» готов продать Скопинцева «Зениту» за 6 млн евро

Левый защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев может перейти в петербургский «Зенит».

По информации Sport24, дончане хотят получить от петербургского клуба шесть миллионов евро за переход 21-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые объявят о подписании соглашения с молодым игроком до отъезда команды на первый сбор в Катар 15 января. Отмечается, что по причине этого подписания в «Зените» было принято решение не продлевать контракт с Евгением Черновым. Его соглашение истекло 31 декабря.