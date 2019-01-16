Кандидат на пост президента Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему может претендовать на эту должность.

По словам Дюкова, у него достаточный управленческий опыт, он любит футбол и давно работает в нем — и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. Дюков в эфире «России 1» добавил, что он видит возможности для развития российского футбола.

Ранее глава избиркома РФС Игорь Фатов подтвердил, что Александр Дюков является единственным кандидатом на пост президента организации.

Кроме того, исполняющий обязанности президента РФС и президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о кандидатуре Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.