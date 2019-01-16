«Зенит-2» уже вовсю тренируется в Удельном парке – после выхода из отпуска и прохождения медосмотра. В одном из первых занятий команда Владислава Радимова провела футбольный турнир из четырех команд по круговой системе.

Второй зенитовский коллектив продолжит работать в Петербурге до 21 января в двухразовом режиме. На 23-е января намечен вылет в турецкую Анталью – на первый тренировочный сбор, который продлится до 5 февраля.

Учитывая положения в таблице ФНЛ, «Зенит-2» находится в поисках усиления, а потому просматривает игроков. Сегодня стало известно, что на просмотре в команде Радимова находятся воспитанники ЦСКА и «Спартака». Первый – это защитник Иван Маклаков. Второй – нападающий Даниил Макеев. Обоим парням по 20 лет.

Про Маклакова известно, что у него закончился контракт с армейским клубом, который ЦСКА решил не продлевать. Возможно, клубу не понравился рост игрока (180 см) – для центрального защитника это мало. Но Маклаков переученный левый защитник, вероятно в «Зените-2» он вернется на врожденную позицию.

Что касается Макеева, то в прошлом сезоне он выступал в молодежном составе «Рубина», где показал солидную результативность – 16 голов в 20 матчах. Двух Макеевых в «Зените-2» не будет: игрок группы атаки Кирилл Макеев будет отдан в аренду в краснодарский «Ураган».

Дмитрий Радченко не долго поработал ассистентом Радимова в команде – всего полгода. Бывший нападающий сборной России возвращается в зенитовскую Академию, где ранее трудился 7 лет. Видимо, продолжит заниматься с форвардами среди подрастающего поколения.

Но главная новость «Зенита-2» – это, конечно, информация от Владислава Радимова о том, что с командой иногда будет тренироваться Андрей Аршавин. Это сильно поможет главному тренеру, учитывая, что Аршавин еще способен показать какие-то вещи игрокам прямо на поле.

Маловероятно, но вдруг мы увидим Аршавина в заявке на сезон. Это имело бы смысл для проведения прощального матча. Или просто помощь аля Зырянов. В любом случае, вокруг «Зенита-2 могут объединиться два самых талантливых игрока в истории клуба – Аршавин и Радимов. Для молодых футболистов это прекрасное обучение.