За неделю до старта чемпионата Европы по фигурному катанию хакеры взломали и удалили три аккаунта в инстаграме, которые посвящены российской фигуристке Алины Загитовой. Об этом сообщили администраторы крупнейших фанатских страниц олимпийской чемпионки, которые предполагают, что это была спланированная хакерская атака со стороны недоброжелателей спортсменки.

На временной странице фан-клуба Загитовой появилось обращение к болельщикам. В нем сообщается, что сейчас идет активная работа по восстановлению аккаунтов, но есть вероятность, что до начала чемпионата Европы их восстановить не получится.

«Алине как никогда сейчас нужна наша поддержка! Давайте покажем, что мы сердцем с Загитовой! И никакие хакеры и взломы нам не помеха!», — призывается на временной странице.

Отметим, что самый популярный аккаунт в инстаграме, посвященный Загитовой, имел сорок тысяч подписчиков.

Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится в Минске с 22 по 28 января. В соревнованиях будет принимать участие Загитова.