Стадион на Крестовском острове, который не так давно стал называться «Газпром-Арена», во время чемпионата Европы 2020 года может восстановить прежнее название – «Санкт-Петербург». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по физической культуре и спорту Петербурга.

По словам пресс-службы комитета, у УЕФА пока нет четких требований по названию, однако в комитете предполагают, что стадион будет носить имя «Санкт-Петербург».

Сегодня также был опубликован ответ на запрос председателя городского отделения политической партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной по поводу названия стадиона, где сказано, что во время матчей Евро-2020 и других мероприятий под организацией правительства РФ или властями Петербурга, название «Газпром-Арена» использовано не будет.

В документе сказано, что «Газпром-Арена» является коммерческим обозначением, а фактически в Едином госреестре недвижимости указан как «футбольный стадион в западной части Крестовского острова».

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» принял 7 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и 4 игры Кубка Конфедераций-2017.