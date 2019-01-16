Петербургская теннисистка двукратная обладательница титулов Большого шлема Светлана Кузнецова рассказала, как справляться с волнением и обрести веру в себя. Спортсменка опубликовала пост в инстаграме, где советует отдельно заниматься психологической подготовкой.

Кузнецова отметила: у спортсменов должно быть понимание, что нервничать и понимать – это нормально. По словам Кузнецовой, большинство спортсменов сталкивались с этим и в этом нет ничего зазорного.

Также Кузнецова заметила, что часы, проведенные за физическими нагрузками не решат все проблемы и не сделают чемпионами.

«Зачастую талантливые ребята с отличной техникой проигрывают тем, кто просто уверен в себе или не сомневается в своих силах. Хорошая физическая форма не залог успеха. Очень важно иметь профессионала в психологической подготовке также, как и теннисной и физической», — написала Кузнецова в инстаграме.

Отметим, что в интервью Nevasport Кузнецова также подчеркнула важность ментальной подготовки.