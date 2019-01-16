«Зенит» пытается закрыть проблемную позицию левого фуллбека. В спортивном департаменте клуба интересуются игроком «Севильи» Гильерме Арана. Об этом сообщает FOX Sports Rádio BR.

Очередной претендент на роль левого латераля – бразилец. Он перебазировался в «Севилью» из «Коринтиана» ровно год назад. В текущем сезоне защитник сыграть в 19 матчах за андалусийский клуб, в которых отличился одним голом, присовокупив к нему три результативные передачи. В активе футболиста 2 гола в 8 матчах за юношескую сборную Бразилии.

Аруна является типичным атакующим крайним защитником, с хорошей скоростью, техникой и левой ногой.

Напомним, что вчера стало известно, что «Зенит» ведет переговоры о покупке защитника «Челси» Давида Луиза.