Казанский УНИКС на своей площадке легко разобрался с хорватской «Цедевитой» в матче топ-16 Кубка Европы. Матч завершился со счетом 105:70 в пользу казанского клуба.

Самым результативным игроком матча стал Джамар Смит, набравший 19 очков. Также в общую копилку победы 14 очков присовокупил Реймар Морган.

Напомним, что УНИКС и «Цедевита» являются соперниками «Зенита» по группе Н Еврокубка. Победа позволила УНИКСу оторваться от «Зенита» — казанский коллектив занимается второе место с двумя победами. На первой строчке с тремя «викториями» «Андорра», которая вчера нанесла поражение команде Плазы в «Юбилейном».

Теперь командам предстоит ответные матчи – УНИКС сыграет против «Цедевиты» на выезде 23 января. Крупная победа УНИКСа осложнила жизнь «Зениту», которому для продолжения борьбы в плей-офф нужно выигрывать во всех оставшихся матчах.