Российская теннисистка Мариша Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге она сломила сопротивление шведки Ребекки Петерсен – 6:2, 6:1. Этот матч начинался необычайно поздно по австралийскому времени – около 10 вечера. Начало игры переносилось несколько раз, из-за чего Шараповой приходилось дополнительно разминаться.

«Конечно, подготовка была совсем другая, нежели к предыдущему матчу, который начинался в 11 утра. Странная ситуация была, уже была готова играть, эмоции, все. В итоге три раза разминалась».

В третьем круге Шарапова сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки, которая стала победительницей Австралиан Опен прошлого года. Шарапова пообещала дать бой. Матч состоится 18 января.