Сегодня стартует очередной этап Кубка мира, который пройдет в Рупольдинге с 17 по 20 января. В рамках этапа биатлонисты будут соревноваться в спринте, масс-старте и эстафете.

Стали известны стартовые номера биатлонистов в спринте. В мужской гонке выступят шесть россиян, трое из них начнут гонку в третьем десятке. Под 26-м номером вступит в бой триумфатор прошлого спринта в Оберхофе Александр Логинов. Дмитрий Малышко побежит 28-м. Евгений Гараничев – 29-м. Матвей Елиссев вступит на трассу 54-м. Максим Цветков стартует 84-м. Семен Сучилов побежит под 102-м номером.

У женщин также примут участие шесть россиянок. Под вторым номером заявлена Евгения Павлова. Екатерина Юрлова начнет гонку десятой. Светлана Миронова стартует 44-й. Маргарита Васильева выступит 55-й по счету. Анастасия Морозова побежит 79-й. Лариса Куклина выйдет под 90-м номером.

Мужской спринт начнется в 13.00 по московскому времени. Женский стартует в 16.30.