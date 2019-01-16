Вице-капитан «Зенита» Бранислав Иванович может остаться в Петербурге еще на сезон. Руководство «Зенита» рассчитывает продлить с сербом контракт, который истекает летом 2019 года. По сведениям «Спорт-Экспресса», «Зенит» может активировать опцию продления контракта в текущем соглашении Ивановича.

Напомним 34-летний Иванович перебрался в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года. В первом же матче он допустил ошибку в матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта», однако затем набрал форму и играл хорошо.

В текущем сезоне защитник, как правило, выходит в центре обороны. В команде Сергея Семака Иванович сыграл 26 матчей во всех турнирах, на его счету голевая передача.