«Зенит» подпишет Игоря Коновалова в случае ухода в «Челси» Леандро Паредеса. По информации Nevasport, «Зенит» обратил внимание на возможность этой сделки еще в ноябре. Как сообщает «Спорт-Экспресс», уход Паредеса в «Челси» значительно ускорит переговоры с «Рубином».

«Зенит», напомним, не против расстаться с Паредесом за сумму около 40 миллионов евро. Коновалов, оцененный в 3 млн евро, имеет контракт с «Рубином» до 2020 года. При это в Казани готовы расстаться с 22-летним полузащитником, поскольку имеет непростое финансовое положение.

В текущем сезоне воспитанник «Спартака» Коновалов провел 16 матчей за «Рубин», забил 1 гол и сделал три результативные передачи. В конце ноября Коновалов сломал большой палец ноги. Возвращение в строй игрока молодежной сборной России ожидается в конце января.