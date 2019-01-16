В Саудовской Аравии в городе Джедде завершился матч за Суперкубок Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Милан». Встреча завершилась минимальной победой чемпиона Италии со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе «Ювентуса» забил нападающий Криштиану Роналду, отличившийся на 61-й минуте 16-й раз за туринский клуб. «Милан» завершал матч вдесятером – на 73-й минуте игры прямую красную карточку получил хавбек миланцев Франку Кессье. Арбитр удалил футболиста за грубую игру, посмотрев повтор VAR.

«Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии в восьмой раз, команде Аллегри удалось взять трофей после двухлетнего перерыва.

Напомним, команды встречались в роли чемпиона Италии прошлого сезона («Ювентус») и финалиста Кубка Италии («Милан). «Милан» также проиграл «Ювентусу» в финале Кубка Италии.

Криштиану Роналду выиграл 13-й по разнообразию трофей.