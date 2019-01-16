Нападающий «Зенита» Сергей Карасев рассказал о том, как пошел в первый класс, находясь в Греции. Его отец, Василий Карасев, на тот момент выступал в местном «Ираклисе».

«В детстве я жил в Греции, в Турции, в Германии. И это было очень тяжело. Был такой игрок Валерий Дайнеко, они играли с папой вместе в команде. И у него была дочка, которая на год старше меня. Я пошел в первый класс, она — во второй. Английская школа с греческим уклоном. И во всей школе по-русски разговариваем только мы с ней. И первые три месяца я сидел на уроках и не понимал, что происходит. Только когда цифры на доске рисовали, что-то мог сообразить», — цитирует Карасева-младшего Sport24.

Отметим, что в греческой школе Карасев пробыл недолго. Уже в следующем сезоне Василий Карасев вернулся в России и стал выступать за пермский «Урал-Грейт».

Напомним, что Сергей Карасев пропустит около шести недель из-за травмы.