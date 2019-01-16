В чемпионате Франции в матче 17-го тура «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Ниццой» — 1:1. Полузащитник Александр Головин вышел в основном составе монегасков и провел на поле 79 минут, после чего был заменен.

«Ницца» первой открыла счет в матче. На 30-й минуте отличился Аллан Сент-Максимен. «Монако» отыгрался в начале второго тайма благодаря удару Бенуа Бадьяшиля. К этому моменту гости играли в меньшинстве за удаление Ихсана Сакко. «Ницца» и в меньшинстве могла вырвать победу, но на 77-й минуте Сент-Максимен не реализовал пенальти.

Таким образом, у «Монако» стало 15 очков, команда Тьерри Анри осталась на 19-м месте в таблице. У «Ниццы» 30 очков и 6-я строчка в чемпионате Франции.