Мадридский «Атлетико» вылетел из1/8 финала Кубка Испании, сыграв вничью на своем поле с «Жироной» — 3:3. В первом матче также была зафиксирована ничья 1:1. Исход противостояние решило количество голов на чужом поле.

Гол, который позволил «Жироне» пройти дальше, забил экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия. Также у «Жироны» отличились полузащитник Валери Фернандес и нападающий Кристиан Стуани. В составе «Атлетико» забил нападающие Никола Калинич, Анхель Корреа и Антуан Гризманн.

Соперник «Атлетико» по четвертьфиналу Кубка Короля станет известен позже.