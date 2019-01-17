Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал потенциал нынешнего лидера сборной России Александра Логинова.

В интервью Матч ТВ Шипулин выразил надежду, что Логинов продолжит показывать стабильные результаты и в конце сезона будет бороться не только за тройку лидеров в общем зачете Кубка мира, но и за первое место.

Шипулин заявил, что Логинов — человек с сильным характером, он готов хорошо выступать и доказывать это злопыхателям.

Напомним, Александр Логинов идет вторым в общем зачете Кубка мира, уступая только Йоханнесу Бё. На этапе Кубка мира в Оберхофе он выиграл спринт и стал победителем эстафетной гонки в составе сборной России. Антон Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.