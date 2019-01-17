Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с днём рождения.

Вчера, 16 января, Дэвис исполнилось 16 лет. Вечером Тутберидзе выложила в «Инстаграм» фото с дочерью, тренером из своей группы Сергеем Дудаковым и хореографом Даниилом Глейхенгаузом. Тутберидзе поздравила Дэвис с праздником и пожелала ей здоровья. «Пусть всё будет хорошо!» — написала она.

Диана Дэвис ранее выступала в одиночном катании, но затем перешла в танцы на льду. В данный момент она выступает в дуэте с Глебом Смолкиным — сыном актёра Бориса Смолкина. В текущем сезоне 2018/19 пара заняла третье место на одном из этапов юниорского Гран-при.

Ранее Тутберидзе рассказала, какая программа ей больше нравится.