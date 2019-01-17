Хоккейный клуб СКА 17 января проведёт очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Ильи Воробьёва сразятся в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с московским «Динамо».

Все очные встречи команд в текущем сезоне завершились победой СКА. В предыдущем матче на гостевой для СКА площадке петербургский клуб одержал победу со счётом 2:0. Ранее «Динамо» уступило СКА со счётом 3:2, на старте сезона разгромно проиграло 4:0.

СКА после 48 матчей идёт на втором месте Западной конференции с 79 очками, уступая только ЦСКА и имея по сравнению с московскими армейцами игру в запасе. «Динамо» расположилось на пятом месте. В активе команды — 58 очков.

Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. Напомним, в предыдущем матче СКА уступил в овертайме «Нефтехимику».