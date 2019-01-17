Бывший советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал намерения Антона Шипулина баллотироваться в депутаты.

В интервью Sport24 Тихонов раскритиковал экс-лидера сборной России, обвинив в нежелании работать. Он заявил, что на Шипулина были потрачены огромные деньги, а он не смог использовать потенциал, который был не хуже, чем у Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё.

По мнению Тихонова, Шипулин не должен был завершать карьеру — ему следовательно стать лидером команды: тренироваться больше всех, следить за порядком и помогать тренерскому штабу национальной команды.

Ранее сообщалось, что кандидатура Шипулина будет выставлена на довыборах по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области. Предполагается, что за кампанию Шипулина будет отвечать Сергей Бидонько, являющийся вице-губернатором Свердловской области по внутренней политике.