Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал обвинения россиянина Александра Логинова в допинговом прошлом.

В эфире телеканала NRK Кристиансен выразил мнение, что Логинов наполовину не владеет ситуацией, не зная о том, что принимал. Кристиансен считает, что это тренеры или другие люди из аппарата поддержки сборной России попросили его принять запрещённые препараты, а сам биатлонист не знал, какие именно лекарства получает.

Норвежец видит, как Логинову тяжело во время гонок, и ему за него грустно, хотя Кристиансен тоже злится, как и спортсмены, критикующие Логинова.

Напомним, с критикой в адрес россиянина выступают, в основном, Мартен Фуркад и Себастьян Самуэльссон, а также биатлонисты из сборной Чехии.