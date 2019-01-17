Национальная хоккейная лига не станет проводить розыгрыш Кубка мира в 2020 году.

Информация оглашена в заявлении НХЛ. В Торонто представители Лиги встретились с хоккеистами из Ассоциации игроков НХЛ и совместно приняли решение об отказе от проведения Кубка мира по хоккею осенью 2020 года.

В заявлении говорится, что проведение Кубка мира в указанный срок не представляется возможным, хотя стороны будут обсуждать возможность реставрации турнира в более поздние сроки.

Напомним, Кубок мира по хоккею является международным турниром среди национальных команд, считаясь одним из самых престижных соревнований. Традиционно проводится в Северной Америке или Европе до старта регулярного чемпионата КХЛ. В 2016 году победителем Кубка мира стала сборная Канады.