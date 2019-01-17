Голкипер «Зенита» Егор Бабурин, выступающий на правах аренды за казанский «Рубин», может досрочно вернуться в петербургский клуб.

О такой вероятности сообщает «Спорт Экспресс». «Зенит» намерен вернуть Бабурина, так как Юрий Лодыгин рассматривает возможность перехода в английский «Ноттингем Форест».

Напомним, 25-летний Бабурин является воспитанником «Зенита». В августе 2018 года он подписал трёхлетний контракт с «Зенитом» и до конца сезона отправился в «Рубин» на правах аренды.

В составе петербуржцев голкипер стал чемпионом и серебряным призером чемпионата России.

Напомним, основным вратарем «Зенита» является Андрей Лунёв. Также в составе петербургского клуба есть голкипер Михаил Кержаков. Лодыгин осенью получил серьезную травму, из-за которой не играл до конца года.