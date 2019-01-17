Экс-фигурист из Узбекистана Миша Ге, ставший постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой, поделился мнением о её старой программе, хореографом которой был Дэвид Уилсон.

В комментарии The Skating Lesson Ге назвал Уилсона мастером своего дела, который проделал отличную работу. По его мнению, для вкатывания короткой программы под композицию «Orange Coloured Sky» певицы Натали Коул Медведевой нужно больше времени.

Ге выразил надежду, что через какое-то время фигуристка сможет в лучшем виде представлять ту программу.

Напомним, новая короткая программа Медведевой поставлена под музыку из оперы «Тоска». По результатам чемпионата России Медведева не смогла отобраться в состав команды на чемпионат Европы.