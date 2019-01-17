Американский боксёр Флойд Мейвезер сфотографировался с португальским футболистом Криштиану Роналду, посетив раздевалку «Ювентуса».

Совместное фото было выставлено в официальном «Инстаграме» туринского клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Legends x Champions! ⚽🥊 #SuperJuve Публикация от Juventus Football Club (@juventus) 16 Янв 2019 в 12:56 PST

Мейезер пришёл в раздевалку «Ювентуса» после окончания матча за Суперкубок Италии. Боксёр сделал фото с завоёванным трофеем и другими игроками «Юве» — в частности, Джорджио Кьеллини и Пауло Дибалой.

Напомним, в Суперкубке Италии «Ювентус» играл против «Милана» и одержал победу со счётом 1:0. Решающий гол забил Криштиану Роналду, выиграв первый трофей в новом клубе. Игра проходила в Саудовской Аравии в городе Джедде. Команды встречались в роли чемпиона Италии прошлого сезона («Ювентус») и финалиста Кубка Италии («Милан). «Милан» также проиграл «Ювентусу» в финале Кубка Италии.