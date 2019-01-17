Фигурное катание возвращается на большие экраны: 23 января в Минске стартует чемпионат Европы, который продлится до 26 января. Nevasport предположил, что ждёт на турнире российских фигуристов.

Женское одиночное катание

Алина Загитова, Станислава Константинова, Софья Самодурова

По итогам отбора на чемпионате России стоило бы расположить фигуристок в другом порядке: лучшей из взрослых стала петербурженка Станислава Константинова. Она заняла четвёртое место, проиграв только юниоркам из группы Этери Тутберидзе — те заняли весь призовой подиум. Олимпийская чемпионка Загитова наошибалась во время произвольного проката и стала только пятой, хотя после короткой программы лидировала. Шестой стала ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, хотя многие настаивали, что судьи должны были поставить её выше Загитовой.

Несмотря на номинальное наличие у Константиновой статуса первого номера команды, основная ставка всё равно будет сделана на Загитову — потенциально она способна на большее, не обращая внимание на вдрызг проигранный чемпионат России. Техническая база Загитовой выше базы Константиновой, а имеющиеся титулы дают прибавку в компонентах. К тому же, на турнире не выступят юниорки, из-за которых Алина наверняка и перенервничала в Саранске.

Российские фигуристки способны занимать весь призовой подиум чемпионата Европы: серьёзных соперниц на турнире нет. Итальянка Каролина Костнер снялась из-за травмы бедра, а незадолго до старта соревнований о своём неучастии уведомила представительница Бельгии Люна Хендрикс. Француженки Лорин Лекавалье и Маэ Беренис Мейте, а также словачка Николь Райчичова лишь теоретически могут зацепить медаль. Таким образом, основная борьба развернётся между россиянками. При нестабильной теперь Загитовой золотом в случае безупречных прокатов может разжиться как Константинова, так и Самодурова.

Мужское одиночное катание

Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин

Как ни странно, именно в этой дисциплине наблюдается самая большая конкуренция. Россию представят призёры национального чемпионата, а противостоять им будут фигуристы из нескольких стран. Главный хэдлайнер мужского турнира — титулованный испанец Хавьер Фернандес, который не отдавал победу в чемпионате Европы на протяжении шести лет. Минский турнир станет для Фернандеса последним в карьере: он намерен выиграть в седьмой раз и красиво уйти из спорта. Но в последний раз он выходил на соревновательный лёд во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, и форма испанского ученика Брайана Орсера — откровенная загадка. Способен ли Хавьер делать четверные прыжки? Какие программы он представит? Одно ясно точно — Фернандесу будет рукоплескать весь зал.

В борьбу за медали и победу вклинится финалист Гран-при из Чехии Михал Бржезина, в сезоне 2018/19 почувствовавший второе дыхание. Способен блеснуть ученик Этери Тутберидзе — представляющий Грузию Морис Квителашвили. На этапе Гран-при в Москве Квителашвили попал на подиум, обыграв поймавшего кризис Коляду. Израильтяне Алексей Быченко и Даниэль Самохин пока совершенно нестабильны, но никто не сбрасывает их со счетов. Готов выиграть первую медаль европейского турнира подопечный Стефана Ламбьеля — Денис Васильевс из Латвии. Год назад в Москве Денис шёл третьим после короткой программы, но слабый контент в произвольной не позволил ему подняться на подиум.

В этом сезоне Васильевс пробует в произвольной программе четверной тулуп, как и ещё один талантливый фигурист — Маттео Риццо из Италии. Соотечественник Риццо Даниэль Грассль, напротив, будет брать сложным контентом с несколькими четверными, но Грассль пока выступает по юниорам и, соответственно, не пользуется авторитетом у судей. Что касается российских фигуристов, то на золотую медаль способен любой из них — другое дело, что чистые прокаты редко удаются всем троим.

Каждый намерен рисковать, выполняя в произвольной программе три четверных прыжка. У Ковтуна и Коляды это сальхов и тулупы, у Самарина — лутц и тулупы. На чемпионате России чемпион и серебряный призёр получили примерно равные компоненты, но на международном уровне Коляда будет оцениваться выше, что нивелирует наличие только одного четверного в короткой программе. В любом случае, российским фигуристам необходимо кататься безошибочно.

Парное катание

Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

В парах была сделана замена: вице-чемпионы России Наталья Забияко и Александр Энберт вынуждены пропустить турнир из-за травмы. Вместо них в Минск отправятся действующие чемпионы мира среди юниоров и финалисты взрослого Гран-при Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Главная интрига турнира в парах — борьба Тарасовой и Морозова с французами Ванессой Джеймс и Морганом Сипре. Россияне уступили своим иностранным соперникам в финале Гран-при и жаждут реванша. Рецепт победы только один — безупречное исполнение всех элементов. В парном катании не идёт «гонка вооружений» — тем более, тренер Тарасовой и Морозова Максим Траньков категорически против опасных для здоровья партнёрши четверных выбросов. Джеймс и Сипре в целом смотрятся уверенно, но часто грешат мелкими помарками: например, приземлением выброса на две ноги.

При наиболее вероятных раскладах именно эти пары разыграют два первых места. Борьбу за бронзу поведут между собой два оставшихся российских дуэта и опытные итальянцы Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе. И Бойкова — Козловский, и Павлюченко — Ходыкин выступят на чемпионате Европы впервые в карьере.

Танцы на льду

Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Евдокимова — Егор Базин

Новоиспечённые чемпионы России Синицина и Кацалапов едут в Минск бороться с недосягаемыми — Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном из Франции, которые не смогли выиграть только Олимпийские игры. Пападакис и Сизерон считаются «космосом», но Кацалапов уже заявил о готовности бросить им вызов. Плюсом для россиян может стать накатанность классических образов, в то время как Пападакис и Сизерон в начале олимпийского цикла решили рисковать, выбрав непривычную для себя музыку и сложную хореографию с элементами акробатики.

Степанова и Букин также будут претендовать на медали наряду с итальянцами Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри. Наличие на чемпионате Европы Софьи Евдокимовой и Егора Базина наверняка не планировалось — по всем раскладам третье место на чемпионате России должны были занимать Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Но они допустили ошибки в произвольном танце, и бронзу забрали Евдокимова — Базин.

Главная цель третьего российского дуэта — хорошо выступить и получить удовольствие от прокатов. Пара выступила всего на одном этапе Гран-при и пока не заработала международного авторитета. Чемпионат Европы — отличный способ его получить, но бороться за медали будут более опытные.