Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин рассказал о конкуренции в армейском клубе.

По словам Подколзина, он понимает, что конкуренция в СКА обострилась, и и иногда с партнерами они могут пошутить по этому поводу, но все равно продолжают работать в обычном режиме.

Подколзин отметил, в СКА нет такого, что кто-то специально не отдает другому партнеру передачу, чтобы его подставить, потому что все делают одно дело.

Ранее нападающий петербургского СКА рассказал об уровне подготовки в армейском клубе и заявил, что система СКА является лучшей в Европе.

Отметим, Подколзин занял третье место в рейтинге драфтов НХЛ, который составляет независимая компания хоккейных скаутов ISS hockey.

Следующий матч петербургская команда проведет 17 января дома против московского «Динамо»