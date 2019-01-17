Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин рассказал о своей популярности среди девушек.

Отвечая на вопрос, правда ли, что на молодых и перспективных спортсменов ведется «охота», Подколзин ответил, что да, и ему постоянно пишут девушки в директ инстаграма, присылают фотографии.

По его словам, обычно текст письма приблизительно одинаковый: «Видела тебя по телевизору, ты здорово играл, давай познакомимся».

Игрок отметил, что ему иногда приходит по 3-4 сообщения в день, а он их читает мельком.

«Хотя после молодежного чемпионата был еще больший бум. Пишут и ровесницы, и девушки постарше», — сказал Подколзин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, Подколзин занял третье место в рейтинге драфтов НХЛ, который составляет независимая компания хоккейных скаутов ISS hockey.

Следующий матч петербургская команда проведет 17 января дома против московского «Динамо»