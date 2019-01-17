Петербургский стадион «Зенита» «Газпром-арена» в своем Twitter опубликовал фотоколлаж, приуроченный к флешмобу 2009-2019.

На верхней части фото изображен строящийся стадион в 2009 году, на нижней — как выглядит арена в данный момент в 2019 году.

Отметим, суть челленджа 2009-2019 заключается в том, чтобы опубликовать в соцсетях две свои фотографии — одну десятилетней давности, датированную 2009 годом, а вторую, датированную 2019 годом. Главная цель, чтобы подписчики участвующего в челлендже почувствовали существенную разницу.

Ранее стало известно, что стадион на Крестовском острове, который не так давно стал называться «Газпром-Арена», во время чемпионата Европы 2020 года может восстановить прежнее название – «Санкт-Петербург».

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» принял 7 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и 4 игры Кубка Конфедераций-2017.