Появились фотографии российских фигуристок в челлендже 2009-2019.

В интернете есть фото из 2009 и 2019 года Алины Загитовой, Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой и Аделины Сотниковой.

Отметим, суть челленджа 2009-2019 заключается в том, чтобы опубликовать в соцсетях две свои фотографии — одну десятилетней давности, датированную 2009 годом, а вторую, датированную 2019 годом. Главная цель, чтобы подписчики участвующего в челлендже почувствовали существенную разницу.

Ранее петербургский стадион «Зенита» «Газпром-арена» в своем Twitter опубликовал фотоколлаж, приуроченный к флешмобу 2009-2019.

Также стало известно, что за неделю до старта чемпионата Европы по фигурному катанию хакеры взломали и удалили три аккаунта в инстаграме, которые посвящены российской фигуристке Алины Загитовой. Об этом сообщили администраторы крупнейших фанатских страниц олимпийской чемпионки, которые предполагают, что это была спланированная хакерская атака со стороны недоброжелателей спортсменки.