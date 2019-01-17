Российский биатлонист Александр Логинов отказал в интервью норвежским журналистам перед началом этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Проходя рядом с корреспондентами, биатлонист ответил им на просьбу пообщаться: «I don’t speak English» («Я не говорю по-английски»).

Отметим, этап Кубка мира в Рупольдинге начинается 17 января мужским и женским спринтом.

Напомним, Александр Логинов идет вторым в общем зачете Кубка мира, уступая только Йоханнесу Бё. На этапе Кубка мира в Оберхофе он выиграл спринт и стал победителем эстафетной гонки в составе сборной России. Антон Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

С критикой в адрес россиянина выступают Мартен Фуркад и Себастьян Самуэльссон, а также биатлонисты из сборной Чехии.