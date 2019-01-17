Нападающий «Лос Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может приступить к тренировкам уже на следующей неделе, сообщает официальный сайт команды.

В данный момент неизвестно, когда лидер «Лейкерс» окончательно поправится.

Отмечается, что Джеймс уже выполняет бросковые упражнения вместе с партнерами по команде, но игрок не тренировался полноценно с момента травмы мышцы паха в рождественском матче против «Уорриорз».

Вероятно, Джеймс не отправится с «Лос-Анджелесом» в двухдневное выездное турне.

Отметим, Леброн уже пропустил 11 встреч регулярного чемпионата НБА. Без своего лидера клуб из Лос-Анджелеса одержал победу в четырех матчах и при этом проиграл семь игр.

В данный момент «Лейкерс» идут на пятом месте в Западной конференции после 44 проведенных встреч.