Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что Александр Логинов не считает нужным отвечать на негативные высказывания Мартена Фуркада и Себастьяна Самуэльссона через прессу или социальные сети.

По словам россиянки, Логинов готов решить этот вопрос через Международный союз биатлонистов.

Юрлова-Перхт, слова которой приводит «Р-Спорт», отметила, что ей кажется абсолютно правильной в этом отношении позиция Александра, который предложил решить этот вопрос в рамках IBU. Например, организовать пресс-конференцию, на которую Логинов готов прийти с переводчиком и спросить напрямую у Фуркада, чем француз недоволен.

Напомним, Александр Логинов идет вторым в общем зачете Кубка мира, уступая только Йоханнесу Бё. На этапе Кубка мира в Оберхофе он выиграл спринт и стал победителем эстафетной гонки в составе сборной России. Антон Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

С критикой в адрес россиянина выступают Мартен Фуркад и Себастьян Самуэльссон, а также биатлонисты из сборной Чехии.