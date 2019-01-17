Бразильский защитник «Порту» Эдер Милитао может стать футболистом английского «Ливерпуля».

Об этом сообщает Liverpool Echo со ссылкой на UOL. По информации источника, мерсисайдцы с помощью 20-летнего игрока хотят укрепить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Однако соперничать за трансфер Милитао с командой Клоппа будут мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Отмечается, что «Порту» в данный момент ведет переговоры с защитником, чтобы увеличить отступные в его контракте. Сейчас сумма отступных составляет 42 миллиона евро, летом она может вырасти до 50 миллионов.

Отметим, Эдер Милитао стал игроком «Порту» прошлым летом, когда перешел в клуб из «Сан-Паулу» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне защитник провел 14 встреч в чемпионате Португалии и забил один мяч. За сборную Бразилии Милитао провел одну игру.