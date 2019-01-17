Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи может стать игроком итальянского «Милана».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте, миланский клуб ищет нападающего, потому что аргентинец Гонсало Игуаин, скорее всего, перейдет в «Челси».

Ди Марцио отмечает, что «Милан» готов взять в аренду Батшуайи с правом выкупа в том случае, если сорвется сделка по переходу польского нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

Сообщается, что руководители россонери провели встречу по поводу перехода Пентека, но генуэзский клуб не готов расставаться с поляком менее чем за 40 миллионов евро.

Отметим, Миши Батшуайи первую часть сезона провел в аренде в испанской «Валенсии». Там он сыграл 15 матчей и забил один мяч.