Состав участниц теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy пополнился сербской спортсменкой Ольгой Данилович.

17-летняя Данилович выиграла турнир Moscow River Cup и получила wild card в основную сетку. Гендиректор турнира Александр Медведев на пресс-конференции объяснил, что такое право принадлежало компании IMG, представитель которой и решили отправить приглашение Данилович.

Wild card от организаторов досталась Екатерине Макаровой, хотя заявки подавали Вера Звонарёва и Виктория Азаренко.

Турнир будет проходить в Санкт-Петербурге с 26 января по 3 февраля. Россию представят Мария Шарапова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Прошлогодний розыгрыш St. Petersburg Ladies Trophy признали лучшим турниром WTA в сезоне по мнению игроков.