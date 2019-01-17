Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч против американца Райана Харрисона и прошёл в третий круг Australian Open.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3, матч длился чуть более полутора часов. Соперником Медведева в третьем раунда станет бельгиец Давил Гоффен, который переиграл представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 5:7, 7:5, 6:2, 6:4.

Ранее путёвку в третий круг оформил Карен Хачанов — первая ракетка России. Он обыграл японца Йосихито Нисиоку 6:3, 6:3, 6:3.

Хэдлайнером от России в женском розыгрыше Australian Open является Мария Шарапова — она также вышла в третий раунд, обыграв шведку Ребекку Петерсон 6:2, 6:1. В третьем круге Шарапова сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки, которая стала победительницей Australian Open год назад.