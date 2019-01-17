Бельгийский полузащитник «Тоттенхэма» Муса Дембеле перешёл в китайский клуб «Гуанчжоу Фули».

Информация официально опубликована на официальном сайте «Тоттенхэма». Срок действия контракта футболиста с лондонской командой заканчивался через полгода, и руководство клуба предпочло оформить трансфер как можно быстрее, чтобы Дембеле не получил статус свободного агента.

От китайского клуба «Тоттенхэм» получил за трансфер Дембеле € 11 млн. Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в другой китайский клуб — Бэйцзинь Гоань.

В составе «Тоттенхэма» Муса Дембеле сыграл 250 матчей, в которых отметился десятью голами. Ранее он представлял английский «Фулхэм» — сумма перехода в «Тоттенхэм» в 2012 году составила € 19 млн.