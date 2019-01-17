Триумфатор ЧМ-2018 в российской сборной Александр Головин в августе перешел в «Монако». Тогда все в один голос твердили, что это максимально правильный выбор, и футболисту нечего делать в «Челси», а в топ-клуб он рано или поздно попадет благодаря своей игре во Франции.

Но что мы видим сейчас? «Монако» — один из претендентов на вылет, а Головин стал игроком, который ни на что не влияет в этой команде, хоть и выходит в основе достаточно регулярно. Нельзя обвинять Головина в слабой игре – он делает все, что в его силах. Он не стал более слабым игроком, напротив, стал даже сильнее. Но травма, полученная сразу после перехода, не могла на него не повлиять.

Головин точно не худший игрок нынешнего состава «Монако». Тот же Шадли за 17 матчей этого сезона вообще не отметился на поле ничем – ни одного гола или передачи. Абсолютно беззубая игра и странный летний трансфер со стороны «Монако». Головин в статистическом плане ненамного дальше ушел, на его счету всего две передачи. Но россиянин в каждом матче обостряет, много двигается без мяча, открывается, и не просто бежит вперед, а стягивает на себя футболистов соперника, чтобы у партнеров по команде появлялись свободные зоны. Головин – командный игрок, но когда почти вся команда играет плохо, его потуги тоже выглядят провально.

Что касается якобы позорного промаха Александра в игре против «Марселя», то смеяться над этим может только тот, кто никогда не играл в футбол. В том моменте Головин отлично открылся на передачу Балло Туре, мяч летел быстро, а навстречу уже бежал вратарь, который сокращал угол обстрела. Не попасть было скорее проще, чем попасть.

Однако все мы знаем, что сильная сторона Головина – дальние удары, которые он совершенно не практикует в «Монако». Почему – вопрос. Либо тренеры запрещают россиянину брать на себя инициативу и говорят играть на команду, либо сам Головин боится подводить партнеров и пытается доводить атаки «до верного». В любом случае, Александру стоило бы попробовать пару раз выстрелить метров с 20.

С приходом Тьерри Анри «Монако», безусловно, приободрился, но пока все еще находится в полуживом состоянии. Состав монегасков уже пополнили Ванкер и Фабрегас. Вряд ли экс-игрока «Динамо» можно считать реальным конкурентом Головина за место в основе, как и испанца. С Сеском россиянин скорее сможет составить сильную пару центральных полузащитников.

Правы ли были те, кто отговаривал Головина от «Челси», «Арсенала» и «Ювентуса» — покажет время. Пока же самый дорогой трансфер российского футболиста в истории себя не оправдывает.