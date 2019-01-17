Генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с Марией Шараповой.

На пресс-конференции Медведев заявил, что идея пригласить Шарапову появилась после первого проведения турнира — организаторы общались как с самой теннисисткой, так и с её представителями. Однако намерениями помешали свершится дисквалификация Шараповой и её травма.

Тем не менее, Медведев поставил цель добиться участия Шараповой в турнире, и это получилось — в 2019 году теннисистка выйдет на корты St. Petersburg Ladies Trophy. Гендиректор опроверг слухи о капризности спортсменки, заявив, что они далеки от реальности.

Помимо Шараповой, в турнире примут участие россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.