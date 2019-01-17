Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В прямом эфире «Матч ТВ» промахнувшийся один раз на лёжке Логинов заявил, что в целом гонка была хорошей, но он остался недовольным своей работой по равнинной части трассы. Он объяснил, что был не готов к такой трассе: круг состоит из двух частей, первые два километра — равнина.

Основной проигрыш Логинова пришёлся на равнинные части дистанции, но он рад, что получилось отыгрываться на подъёмах.

Спортсмен добавил, что погодные условия в Рупольдинге были идеальными, и при отсутствии ветра необходимо стрелять только на ноль.

В данный момент промежуточным лидером спринта идёт безошибочно отстрелявший Йоханнес Бё.