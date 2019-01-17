На этапе Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской спринт. Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Бё прошёл 10-километровую дистанцию с промахом на огневом рубеже из положения стоя, однако это не помешало ему опередить чисто отстрелявшего брата Тарьея, который занял второе место. Братьев разделило 7,9 секунды.

На третьем месте расположился немец Бенедикт Долль, допустивший промах на второй стрельбе. Четвёртым стал не допустивший ошибок Мартен Фуркад.

Победитель прошлого спринта Александр Логинов занял пятое место — россиянин промахнулся на лёжке. Матвей Елисеев с промахом расположился на 17-м месте, Гараничев с аналогичным результатом на стрельбище — 28-й.

Максим Цветков не допустил промахов, но финишировал в пятом десятке рядом с Дмитрием Малышко, который промахнулся дважды.