Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В прямом эфире «Матч ТВ» Елисеев заявил, что в данный момент выложился на сто процентов, но понимает, что в будущем способен добавить. Спортсмен планирует проанализировать гонку — он предположил, что у него есть отсталость в технике.

Комментируя лыжный ход, Елисеев сказал, что западение по скорости получилось не столь критичным, но по сравнению с секундами, показанными в Оберхофе, он был медленнее.

Матвей Елисеев один раз промахнулся на стрельбище и занял 17-е место. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, продемонстрировавший аналогичную стрельбу. Логинов расположился на пятой строчке и также прокомментировал гонку.