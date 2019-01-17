Стал известен приговор убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову.

Как сообщает «Р-Спорт», судья Кеншилик Абдельдинов признал обоих подозреваемых виновными и назначил им наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии. Кудайбергенову, помимо убийства, инкриминировали разбой и кражу, Киясову — разбой.

Также на скамье подсудимых за недонесение о совершении убийства находилась Жанар Толыбаева. Вердикт суда по её делу пока не оглашён.

Напомним, прокурор запрашивал 20-летний срок лишения свободы.

Денис Тен погиб 19 июдля, получив ножевое ранение в бедро. Злоумышленники пытались снять зеркала с его автомобиля, между ними и Теном завязалась потасовка, в результате которой спортсмен получил ранение. Он был доставлен в больницу, где скончался от потери крови.