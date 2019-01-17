Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мненем о своем неудачном выступлении в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

По словам Фуркада, он расстроен не столько результатами гонки, сколько своей формой, которая не позволяет ему на равных соревноваться с Йоханнесом Бё.

«Даже Тарьей меня обыграл», — сокрушается Фуркад.

Француз добавил, что способ улучшить скорость всегда есть, и ему казалось, что в праздники он нашел способ, но оказалось, что этого недостаточно, чтобы сравняться с Йоханнесом Бё по скорости.

«Теперь надо сесть с командой и еще раз обсудить и подумать, что делать дальше», — сказал Фуркад, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, на дистанции 10 километров Фуркад показал четвертый результат.

Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, второе место занял его брат Тарьей, на третьей строчке расположился немец Бенедикт Долль, допустивший промах на второй стрельбе.