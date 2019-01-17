Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о возвращении в петербургский клуб.

Ригони рассказал, что дал интервью одному итальянскому журналисту, который убедил его, что отлично понимает испанский язык. Позже Ригони прочитал в заметке то, чего не говорил, потому что журналист неверно перевел его слова. Так, там было сказано, что аргентинца звал «Ювентус», чего не происходило.

«Ну серьезно — как я мог сказать, что не хочу возвращаться, если понимал, что нахожусь в аренде, которая рано или поздно закончится», — заявил Ригони. По его словам, это было бы неблагодарно по отношению к «Зениту», который много ему дал. Аргентинец переживал и связался с журналистом, который удалил заметку.

Футболист добавил, что возвращение в «Зенит» было его решением. Спортивный директор команды Хавьер Рибалта сказал ему, что он нужен команде.