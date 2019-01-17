Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на этап Кубка мира в эстонском Отепя.

В спринтерских гонках в составе женской команды выступят Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Елена Соболева, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Татьяна Алешина, и Евгения Шаповалова

В составе мужской сборной России выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Андрей Собакарев, Александр Бессмертных и Илья Семиков.

В индивидуальной гонке на десять км за женскую сборную России выступят Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анастасия Седова, Наталья Непряева, Елена Соболева, Анна Жеребятьева и Ольга Царева.

Мужчины выступят в гонке на 15 км, и это будут Евгений Белов, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Александр Бессмертных.

Отметим, следующий этап Кубка мира пройдет в Отепя с 19 по 20 января. На этапе Кубка мира продолжится отбор на чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.