В матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал» на домашнем льду потерпел поражение от череповецкой «Северстали» со счетом 2:4.

В составе владивостокцев по шайбе забросили Сергей Коньков на 18-й минуте и Денис Вихарев на 47-й минуте. У череповецкой команды отличиться сумели Картер Эштон на 6-й минуте, Евгений Лапенков на 24-й минуте, Егор Бабенко на 33-й минуте и Сергей Монахов на 53-й минуте встречи.

После 48 матчей команда Сергея Светлова идет на последнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 31 очком.

Подопечные Андрея Разина провели на две встречи больше и располагаются на десятом месте в Западной конференции, набрав 38 баллов.

Следующий матч владивостокский клуб проведет 22 января дома против омского «Авангарда», «Северсталь» одним днем раньше на выезде встретится с московским «Динамо».