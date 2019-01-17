В немецком Рупольдинге стартовала женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Под первым номером на дистанцию отправилась норвежская спортсменка Тириль Экхофф.

Сборную России представляют шесть биатлонисток: Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова и Лариса Куклина.

Первой из россиянок на старт выйдет Евгения Павлова: она получила второй номер и начала соревнования сразу за Тириль Экхофф. Юрлова-Перхт появится на трассе под десятым номером, Миронова стартует 44-й, Васильева — 55-й. Морозова и Куклина выйдут на дистанцию в последней группе — под 79-м и 90-м номерами соответственно.

Напомним, сегодня в Рупольдинге прошла мужская спринтерская гонка, победу одержал Йоханнес Бё. Россиянин Александр Логинов занял пятое место.