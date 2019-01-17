В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» дома по буллитам потерпел поражение от финского «Йокерита» со счетом 4:5.

В составе хабаровчан по шайбе забросили Томаш Зогорна на 20-й минуте, Дмитрий Швиденко на 22-й минуте, Антон Лазарев на 47-й минуте и Валентин Пьянов на 52-й минуте.

У команды из Хельсинки дубль на 42-й и 53-й минутах оформил Стив Мозес, еще по голу забили Кристиан Весалайнен на 39-й минуте и Никлас Енсен на 50-й минуте. Победный буллит забросил Брайан О’Нилл.

После 49 матчей команда Лаури Мярьямяки идет на третьем месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с 68 очками.

Подопечные Александра Гулявцева провели столько же встреч и располагаются на предпоследнем, 12-м, месте в Восточной конференции, набрав 33 балла.

Следующий матч клуб из Финляндии проведет 21 января дома против нижнекамского «Нефтехимика». «Амур» на следующий день на домашней площадке встретится с «Сибирью».